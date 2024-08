Formia, ubriaco alla guida investe pedone e scappa: subito fermato

Ubriaco al volante, investe con l’ auto un pedone e si dà alla fuga, ma viene fermato subito dopo per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

È accaduto in via Vitruvio, a Formia. La persona investita ha riportato fratture varie, ma non è in pericolo di vita. L’ uomo alla guida è stato rintracciato da una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri. Sottoposto al test dell’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Di conseguenza, la patente gli è stata ritirata e l’auto è stata posta sotto sequestro.