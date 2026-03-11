Formia, ucraino ruba sette bottiglie di liquore: arrestato e obbligo di firma

È stato arrestato a Formia, in flagranza di reato, un cittadino ucraino di 50 anni, senza fissa dimora in Italia e già noto alle forze di polizia.

L’uomo, presso un supermercato del centro cittadino, avrebbe tentato di asportare ben sette bottiglie di liquore. Beccato sul fatto, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri, arrestato, con la refurtiva che è stata prontamente riconsegnata all’esercizio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Itri, in attesa dell’udienza di convalida celebrata con rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.