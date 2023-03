Formia, un minuto di raccoglimento per don Peppe Diana

Domani al convitto Celletti di Formia di via Gianola, si terrà un minuto di

raccoglimento, in contemporanea alla visita del presidente della Repubblica Mattarella nei luoghi della memoria a don Peppe Diana, ucciso il 19 marzo di 29 anni dalla mafia a Casal di Principe. Il presidente Mattarella andrà al cimitero di Casal di Principe, precisamente alla cappella della famiglia Diana dove è sepolto don Peppe ed i suoi più stretti familiari, partendo dai fratelli Emilio e Marisa con coniugi e figli. Presente anche Augusto Di Meo

L’educatore Ermanno Agresti dichiara che: “L’iniziativa viene svolta

nell’ambito del calendario delle giornate per la legalità. Parliamo

spesso con i convittori provenienti in maggior parte dal territorio di

Napoli e Caserta di queste tematiche, per favorire una maggiore

consapevolezza sulla prevenzione e sul contrasto della criminalità

organizzata e della corruzione al fine di facilitare la comprensione

del fenomeno mafioso e promuovere la cultura della legalità attraverso

attività divulgative”.



Di seguito un pezzo della lettera esposto dagli alunni di Casal di Principe:

“Caro presidente della nostra amata Repubblica, sentiamo di doverti

dare del tu, come facciamo con i nostri nonni, ai quali siamo legati

da sentimenti d’amore e di infinita gratitudine. Sentiamo di poterlo

fare, per il sorriso con cui sempre ti rivolgi a noi e che azzera ogni

distanza. Lo facciamo per l’enorme rispetto che proviamo e intendiamo

manifestarti perché, da Presidente del popolo sovrano, ci fai sentire

ciascuno prezioso e tutti uniti, nella nostra Italia… noi come eredi

di questa terra, ti siamo grati per questa visita, questa nostra

terra, di cui siamo figli devoti, è ormai una comunità, che guarda

avanti con occhi nuovi… Don Peppe, non è solo un martire, ma giovane

tra i giovani, capace di proporre, oltre trent’anni fa, la via del

coraggio e della bellezza. Una via, incardinata sulla necessità di

essere segno di contraddizione, in un tempo e in luoghi, in cui

sembrava che la cultura della morte stesse soffocando la vocazione

alla vita, che è in fondo al cuore degli uomini, di tutti gli uomini.

Noi oggi, ora come allora, dobbiamo riuscire a essere segno di

contraddizione in tempi in cui, in altri modi, nuovamente e per un

nonnulla, si aggredisce l’altro, lo si può addirittura uccidere, senza

poi neppure saper spiegare il perché. Tutti hanno accolto, con piena

convinzione, la nostra proposta e, insieme, dalla lettera del 1991 per

amore del mio popolo non tacero’, scaturisce l’impegno, che

sintetizziamo con le parole del nostro vescovo: crescere come

sentinelle e profeti. Sentinelle che vigilano sulla comunità e profeti

che denunciano il male intorno a sé e annunciano la possibilità di un

futuro diverso, in cui sia la vita, e non la morte, a far valere le

sue ragioni. Da quella lettera scaturisce, quindi, l’impegno a essere

comunità in cui tutti contribuiscano alla libertà e alla dignità di

ciascuno…”.

L’incontro terminerà con la lettura della lettera al Presidente Sergio Mattarella, e verrà consegnata la copia della lettera di Don Giuseppe Diana: “Per amore del mio popolo

non tacerò”.