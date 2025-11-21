Formia, una nuova giostrina inclusiva nella Pineta di Vindicio

È stata completata l’installazione della nuova giostrina inclusiva nell’area giochi della Pineta di Vindicio, sul lungomare di Formia. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area, concluso nel 2024, che ha riguardato la messa in sicurezza, il rifacimento delle strutture e l’installazione di attrezzature ludiche rispondenti agli standard più moderni in materia di qualità e sicurezza. La Pineta, da sempre uno spazio naturale di grande valore paesaggistico, diventa oggi un luogo ancora più fruibile da tutta la cittadinanza, grazie ad azioni mirate a garantire accessibilità, inclusione e pari opportunità per tutti i bambini.

“La nuova installazione rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale verso una città più attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini – dichiara il Sindaco Gianluca Taddeo – La Pineta di Vindicio rappresenta un patrimonio collettivo che abbiamo voluto restituire pienamente riqualificato, sicuro e adeguato agli standard attesi. L’inserimento di una giostrina inclusiva conferma la nostra volontà di promuovere spazi pubblici realmente accessibili, in cui ogni bambino possa usufruire delle stesse opportunità di gioco e socialità”.

“L’attenzione all’inclusione costituisce un asse centrale delle nostre politiche sociali – afferma l’Assessore Alessia Buco – La nuova giostrina risponde all’obiettivo di rendere gli spazi pubblici sempre più accoglienti e fruibili da tutti, con strumenti che facilitino l’integrazione e la partecipazione. Con questo intervento proseguiamo nel miglioramento dei servizi alla persona, consolidando una visione di città inclusiva e rispettosa delle diverse esigenze delle famiglie”.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel potenziamento delle aree verdi e ricreative della città, promuovendo interventi che rispondano ai principi di sicurezza, qualità e accessibilità, nella consapevolezza che tali azioni contribuiscono in modo significativo alla crescita sociale e al benessere della comunità.