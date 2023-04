A Formia, mercoledì 5 aprile, si terrà la “Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace”, evento organizzato dall’Istituto Comprensivo “Mattej” della dirigente Gabriella Curato in accordo con la rete di scuole per lo sport e patrocinato dal Comune di Formia.

Una simpatica e salutare pedalata con partenza alle ore 09:00 dalla sede centrale del plesso scolastico e l’arrivo per le ore 09:45, presso piazzale “Aldo Moro”, nel centro città. Alle ore 10.00, nella Sala Falcone e Borsellino, in Piazzetta Municipio, è prevista la conferenza sulla tematica dello sport come motore per lo sviluppo della pace, con diretta streaming con le altre scuole aderenti alla rete, ognuna delle quali interverrà sull’argomento.



Ospite d’onore e testimonial d’eccezione sarà la pluricampionessa italiana Dariya Derkach, medaglia d’argento agli ultimi Campionati Europei di salto triplo ad Istanbul. Un personaggio che non ha bisogno di presentazioni e che è strettamente legato alla città: dal 2014 la 30enne atleta azzurra vive e si allena a Formia.

Il sindaco Gianluca Taddeo sottolinea:

“La finalità è quella di promuovere l’uso dello sport come strumento per garantire a tutti i diritti umani e uno sviluppo sostenibile. Scopo della celebrazione è contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico svolto dallo sport e migliorare la nostra salute fisica ed emotiva per rafforzare i legami sociali, nonché la solidarietà e il rispetto per tutti”.

Il commento dell’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo:

“Lo sport è in posizione privilegiata nell’esercitare il proprio ruolo di leadership. L’evento promosso dall’istituto comprensivo Mattej con la presenza di tantissimi studenti deve più che mai unirci come una squadra per lavorare insieme ad affrontare questi ostacoli e creare un futuro più sicuro, più pacifico e più sostenibile per l’intera collettività”.