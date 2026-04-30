Formia unica nel Lazio, la Tari scende dell’8% nel biennio 26-27

Mentre nel resto del Lazio (e d’Italia) le bollette dei rifiuti continuano a salire a causa dell’inflazione e dei costi di gestione, Formia annuncia una svolta storica: nel biennio 2026-2027 la TARI scenderà complessivamente dell’8%. Il taglio sarà progressivo, una riduzione del 3% nel 2026 e un ulteriore 4,7% nel 2027. Un risultato eccezionale, presentato durante il recente convegno sulle nuove regole ARERA, che premia una gestione virtuosa capace di trasformare i rifiuti da costo a risorsa.

Il Comune di Formia gode già di tariffe inferiori alla media regionale, ma questo nuovo ribasso scava un solco ancora più profondo con le altre città laziali. La strategia si basa sull’efficienza e su investimenti mirati, come sottolineato dal Sindaco Gianluca Taddeo:

“Questo risultato non è casuale, ma è il frutto di scelte strategiche precise. Mentre il contesto internazionale spinge i costi verso l’alto, Formia va in direzione contraria. Abbiamo costruito un modello solido, investendo sull’efficienza e credendo nella differenziata come strumento di risparmio reale. La riduzione dell’8% è un segnale forte di buona amministrazione e un atto di rispetto verso i nostri cittadini”.

Il cuore del cambiamento risiede nella riorganizzazione del servizio operata da Formia Rifiuti Zero. Tra le novità più efficaci, l’unificazione dei calendari di raccolta e la riduzione del ritiro del “secco” (l’indifferenziato) a una volta ogni due settimane. I cittadini hanno risposto con entusiasmo, portando la raccolta differenziata alla soglia record dell’80%nei primi mesi dell’anno.

Raffaele Rizzo, di Formia Rifiuti Zero, spiega l’impatto economico di questi dati:

“La scelta di cambiare le abitudini di raccolta è stata coraggiosa, ma i cittadini hanno risposto in modo straordinario. Questo impegno, unito a una gestione aziendale rigorosa, porterà un risparmio di oltre 700.000 euro per il Comune. Sono risorse reali che si traducono in bollette più leggere per famiglie e imprese. È la prova che quando si gestisce bene, il beneficio è diretto per la comunità”.