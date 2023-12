Formia, utilizza per un anno il bancomat di un’anziana: denunciato

Un giovane di Formia è stato segnalato alle autorità competenti per avere, per più di un anno, approfittato della fiducia di un anziana signora, utilizzando indebitamente il bancomat di quest’ultima.

Nello specifico il giovane, approfittando dell’età avanzata della signora, era riuscito più volte ad entrare all’interno del suo appartamento, con la scusa di farle compagnia e scambiare due chiacchiere con lei.

L’ignara anziana non poteva immaginare che quel ragazzo – per età potenzialmente un nipote – avesse invece in mente tutt’altro scopo, ovvero quello di rubarle la carta del bancomat e il relativo codice “Pin” (riportato a penna su un fogliettino di carta).

Il bancomat poi veniva riposto dal ragazzo nell’apposito cassetto del comodino da dove lo aveva prelevato, senza destare alcun sospetto nella signora.

La donna infatti, si è accorta della mancanza dell’ingente somma di denaro solo dopo un anno.

I carabinieri a quel punto, grazie ad una serie di accertamenti e analisi dei flussi bancari sono riusciti a risalire a ciò che era accaduto alla povera signora, ancora ignara del fatto al momento della denuncia.