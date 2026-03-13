Proseguono a Formia gli interventi di tutela ambientale lungo il litorale. Nei giorni scorsi il Settore Ambiente del Comune ha coordinato la rimozione di alcuni relitti di imbarcazioni presenti nei fondali della darsena della Torre di Mola. L’operazione è stata avviata dopo le segnalazioni dell’Ufficio Locale Marittimo di Formia – Ufficio di Polizia Giudiziaria, che aveva più volte evidenziato la presenza di sversamenti maleodoranti nello specchio d’acqua della darsena, probabilmente trasportati dal flusso di acque bianche che confluisce nello scolo dell’area.

Durante un sopralluogo, i tecnici comunali hanno inoltre individuato diversi relitti di natanti, in parte sommersi e difficilmente identificabili. Considerati rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi per l’ambiente marino, i resti delle imbarcazioni sono stati rimossi e avviati allo smaltimento tramite una ditta specializzata incaricata dal Comune. Nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno con ulteriori operazioni di pulizia del fondale per eliminare anche i rifiuti di dimensioni più piccole ancora presenti nella zona.

“La salvaguardia del nostro mare e delle aree portuali è una priorità per l’amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Gianluca Taddeo – Con questo intervento restituiamo decoro e sicurezza a un’area significativa della città, rimuovendo relitti che potevano rappresentare un rischio per l’ambiente e per la fruibilità della darsena. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni con la pulizia del fondale dai rifiuti più piccoli, per completare il lavoro di recupero e tutela di questo tratto di mare”.