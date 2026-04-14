Formia, volontari in azione: raccolti oltre 20 sacchi di rifiuti sulla spiaggia “La Salute”

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico e della tutela ambientale si è svolta domenica 12 aprile sul litorale cittadino, dove circa 35 volontari hanno preso parte a un’iniziativa di pulizia che ha portato alla raccolta di più di 20 sacchi di rifiuti.

L’attività si è svolta sulla spiaggia libera “La Salute”, nell’ambito del progetto “Insieme a te per l’ambiente” promosso da McDonald’s Italia e realizzato con il patrocinio del Comune di Formia. Protagonisti dell’azione sono stati i dipendenti dei punti vendita cittadini, tra via Vitruvio e il centro commerciale Itaca, affiancati da cittadini sensibili al tema del decoro urbano.

L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, nasce con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, promuovendo comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente. Nel corso degli anni ha registrato numeri significativi a livello nazionale: migliaia di partecipanti coinvolti, centinaia di associazioni attive e tonnellate di rifiuti raccolti grazie alle numerose tappe organizzate sul territorio.

A supporto del progetto collaborano realtà come Assoambiente e Utilitalia, mentre più recentemente si è aggiunta anche Retake, impegnata nella cura degli spazi urbani e nella sensibilizzazione civica.

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di sostenibilità intrapreso dall’azienda, che negli ultimi anni ha avviato diverse azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. Tra queste, la progressiva eliminazione della plastica monouso, l’implementazione della raccolta differenziata nei locali e lo sviluppo di soluzioni per migliorare la riciclabilità degli imballaggi.

Non manca anche l’attenzione all’economia circolare, con il recupero degli oli alimentari esausti destinati alla produzione di biocarburanti utilizzati per i mezzi di trasporto legati alle consegne.

L’appuntamento di Formia si inserisce infine nel programma nazionale “I’m Lovin It Italy”, attraverso cui l’azienda promuove iniziative a favore del territorio, con l’obiettivo di creare valore condiviso e rafforzare il legame con le comunità locali.