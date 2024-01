Formia, windsurf: il sindaco premia il Campione del Mondo Spadea

E’ stato premiato Nicola Spadea, il neo campione mondiale di windsurf che lo scorso 4 gennaio aveva conquistato il titolo iridato nelle acque australiane di Perth. Presso la Sala Sicurezza del Palazzo Comunale di Formia, il sindaco Gianluca Taddeo ha premiato con una targa l’atleta chiamato ”Il formiano volante”, così ribattezzato per le sue acrobazie, durante l’ultimo campionato della classe windsurfer si era messo in grande evidenza centrando anche la medaglia d’argento nello slalom ‘Pesi leggeri’. Il primo cittadino si è complimentato per le imprese raggiunte dal 36enne atleta tirrenico, cresciuto agonisticamente sul litorale di Vindicio, meta preferita per gli appassionati del mondo velico.

Sottolinea con fierezza il sindaco Taddeo, che ha presenziato insieme all’assessore alle Attività Produttive, Francesco Traversi: “Il successo di Spadea rappresenta sicuramente motivo di orgoglio e di lustro per la nostra città e per l’intero territorio che, oltre a lui, vanta altri rappresentanti di assoluto spessore che stanno portando in alto il nome di Formia in contesti nazionali e internazionali Queste splendide perfomance confermano l’elevato livello della scuola e della tradizione italiana nel mondo del windsurf e rafforzano la reputazione del nostro paese quale eccellenza sportiva sul piano internazionale”.

Spadea, insegnante di Scienze Motorie e Sportive al ‘Chris Cappell College’ di Anzio, già campione italiano juniores nel freestyle nelle edizioni 2004 e 2005, oltre ad altri piazzamenti di prestigio che hanno arricchito la sua lunga e splendida carriera, ha voluto sentitamente ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale per il riconoscimento ricevuto dichiarandosi estremamente orgoglioso di aver portato il nome di Formia sul gradino più alto del podio in una competizione così impegnativa e affascinante, all’interno di una rassegna importante che ha radunato circa 300 rider provenienti da ogni parte del pianeta.