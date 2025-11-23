Forte stende il Latina: ore contate per Bruno

Senza idee, senza gioco e con tanto nervosismo: questo potrebbe essere l’ultimo Latina di Alessandro Bruno. Appaiono contate le ore del tecnico beneventano alla guida dei nerazzurri, dopo la sconfitta rimediata per 1-0 al “Massimino” di Catania. I pontini non sono mai sembrati in gara e, chiamati a rincorrere lo svantaggio, hanno rischiato diverse volte di andar sotto di più reti. L’immagine finale, con un Bruno nervoso nei confronti della panchina etnea, suggella un inizio di stagione partito col piede sbagliato e senza mai aver imboccato la retta via.

La cronaca

La gara, come detto, inizia subito in discesa per il Latina: al nono minuto Forte prova il piazzato a sorprendere Basti che, nonostante il buon posizionamento, subisce un goal sicuramente evitabile. Da qui, è profondo rosso per i pontini: in totale blocco, mal schierati e privi di spunti, vanno incontro a tanti errori in entrambe le fasi, tanto da rischiare più volte di subire il secondo goal e mai pericolosi davanti a Dini. L’unica occasione da menzionare, la girata di Parigi alla mezz’ora, che non spaventa però l’estremo difensore rossazzurro.

Nella ripresa, si riprende così come si era concluso il primo tempo: il Catania, forte del vantaggio, prova ad addormentare la gara e far male quando si alza il Latina. Gli avversari, d’altro canto, si lasciano andare a falli evitabilissimi, rischiando più volte di terminare la gara in inferiorità numerica. Due i “Football Video Support” chiamati in ausilio dell’arbitro Zago: uno per un presunto rigore ai danni di Casasola – poi non confermato – e l’altro per un tocco con il braccio di un difensore del Catania in area di rigore. Situazione diversa ma stesso esito, anche qui non c’è nulla. Si chiude al minuto 96 quella che potrebbe essere l’ultima di Bruno sulla panchina del club, tra parapiglia finali e con l’incubo “zona rossa” ormai costante da due giornate.

Il tabellino

Catania Football Club 1 – 0 Latina Calcio 1932

Catania: Dini, Allegretto, Di Gennaro, Celli, Casasola, Corbari, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta (67’ D’Ausilio), Cicerelli (7’ Jimenez, 90’ Stoppa), Forte (67’ Caturano). A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Forti, Quiroz, Rolfini. Allenatore: Domenico Toscano

Latina: Basti, Parodi, Marenco, Calabrese, Ercolano (81’ Quieto), De Ciancio (62’ Pellitteri), Hergheligiu, Riccardi (81’ Fasan), Porro (62’ Pannitteri), Parigi, Di Giovannantonio (72’). A disposizione: Mastrantonio, Iosa, Regonesi, De Marchi, Scravaglieri, Farneti, Pace, Ekuban. Allenatore: Alessandro Bruno.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano.

Assistenti: Leonardo Tesi di Padova e Carlo De Luca di Merano.

IV Uomo: Dario di Francesco di Ostia Lido.

FVS: Giuseppe Minutoli di Messina.

Marcatori: 9’ Forte (C)

Ammoniti: 2’ Porro (L), 35’ Marenco (L), 53’ De Ciancio (L), 65’ Pellitteri (L), 76’ Allegretto (C)

Angoli: Catania 5 – 3 Latina

Recuperi: 2’ pt / 6’ st