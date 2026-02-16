Fortuna a Pontinia: centrato un “6 Oro” da 25mila euro

Il fine settimana si apre con una pioggia di euro sulla provincia di Latina. La “Dea Bendata” ha fatto tappa a Pontinia nel concorso del 10eLotto di venerdì 13 febbraio, regalando un sorriso smagliante a un fortunato giocatore locale.

Secondo quanto riportato dall’agenzia specializzata Agipronews, la vincita ammonta a ben 25.000 euro. Il colpo è stato messo a segno grazie a una combinazione di 6 numeri con l’opzione “Oro”, che ha permesso di far lievitare sensibilmente il bottino finale. Al momento non si conosce l’identità del vincitore, ma in città è già partita la curiosità per capire chi sia il fortunato che ha iniziato il weekend con il portafoglio decisamente più pesante.

Il Lazio si conferma una regione particolarmente amica del gioco, ma è l’intero territorio nazionale a festeggiare. L’ultimo concorso del 10eLotto ha infatti distribuito premi per un totale di 14,2 milioni di euro in tutta Italia.

I numeri complessivi dell’anno mostrano una crescita vertiginosa delle vincite: da gennaio a oggi, il gioco ha già distribuito la cifra monstre di 531,2 milioni di euro. Quella di Pontinia è solo l’ultima di una serie di giocate vincenti che, nel primo mese e mezzo dell’anno, hanno premiato con costanza la provincia pontina.