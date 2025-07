Forza Italia, Di Rubbo: “I coordinatori regionali non saranno più scelti dall’alto”

Importante novità all’interno di Forza Italia che, con una modifica allo statuto del partito, rende eleggibili i coordinatori regionali da parte dei tesserati. In merito alla situazione si è espresso il coordinatore provinciale di Forza Italia Latina, Giuseppe Di Rubbo:

“Ho partecipato oggi al Consiglio nazionale di Forza Italia. I lavori si sono aperti con la relazione del segretario, Antonio Tajani. Nel corso del consiglio è stato ufficializzato l’ingresso di tanti amministratori comunali e regionali e definite le linee programmatiche del partito su settori chiave quali l’economia, la politica estera, la giustizia e la riforma elettorale. Temi sui quali Forza Italia ha idee chiare e concrete tutte mirate a dare risposte concrete e rapide ai nostri cittadini”.

“Punto centrale del Consiglio nazionale è stato – continua Di Rubbo – rappresentato dalla modifica allo Statuto del partito con la decisione di rendere elettiva la carica dei coordinatori regionali che non saranno più scelti dall’alto. Si tratta di un ulteriore e fondamentale passo avanti verso il radicamento e rinnovamento che come Forza Italia, a tutti i livelli, stiamo portando avanti all’insegna della partecipazione, della democrazia e del pluralismo che ci rappresentano quali valori fondanti. Ad eleggere i coordinatori regionali, così come accaduto per quelli comunali e provinciali, saranno i tesserati andando a rafforzare l’identità collettiva di Forza Italia”.