Forza Italia in visita agli ospedali di Latina e Terracina: “Abbattimento delle liste d’attesa”

Una delegazione di Forza Italia, composta da Salvatore De Meo, europarlamentare, Orlando Angelo Tripodi, vicepresidente della Commissione Sanità alla Pisana, e altri esponenti del partito, ha visitato oggi gli ospedali di Latina e Terracina per verificare lo stato delle strutture e incontrare il personale sanitario.

Durante la visita, Tripodi ha sottolineato i progressi compiuti nella riduzione delle liste d’attesa presso la ASL di Latina, merito della nuova gestione guidata da Sabrina Cenciarelli. “Le lunghe liste d’attesa sono state una criticità per troppo tempo. Grazie all’impegno della nuova direzione, i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie sono finalmente in miglioramento, con benefici concreti per i cittadini”, ha dichiarato Tripodi.

Forza Italia ha ribadito il suo impegno nel monitorare e sostenere il sistema sanitario locale, collaborando con le istituzioni per garantire un servizio sempre più efficiente e accessibile.