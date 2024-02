Forza Italia, Secci nuovo Responsabile Provinciale dei Dipartimenti

Giovanni Secci è il nuovo Responsabile Provinciale dei Dipartimenti. Ad annunciarlo è stato il partito di Forza Italia, ufficializzato per mano del Coordinatore Provinciale Giuseppe Di Rubbo, confermando il ruolo di Secci all’interno del direttivo provinciale del partito Azzurro.

“Sono grato per l’attenzione che il mio partito ha rivolto non solo a me, ma soprattutto a Sabaudia. Questo riconoscimento a livello provinciale premia il nostro impegno di squadra sul territorio, culminato anche con la vittoria del sindaco Mosca nelle scorse Amministrative. Ritengo che il successo sia il risultato di un lavoro di squadra costante nel tempo. Desidero ringraziare pubblicamente il segretario provinciale Giuseppe Di Rubbo per avermi affidato questo importante incarico e continuerò a profondere il massimo impegno per portare avanti i progetti e gli ideali di Forza Italia, sempre nell’interesse della Comunità che rappresento. Un grazie particolare a tutta la squadra di Forza Italia di Sabaudia (gruppo consiliare e coordinamento), che con impegno e tenacia hanno contribuito al conseguimento di questo riconoscimento. Un riconoscimento, ribadisco che non è solo mio, ma di tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco e continueranno a farlo in modo encomiabile per il bene di Forza Italia e della nostra città”