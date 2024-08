Fossanova, in arrivo questo weekend la Festa Medievale

Dal 9 all’11 agosto, nel Borgo di Fossanova, va in scena la ventiquattresima edizione della Festa Medievale, una delle più belle rievocazioni del Centro Italia che, da un quarto di secolo, richiama migliaia di visitatori e turisti, avvolgendoli in una magica atmosfera, sospesa tra presente e passato.

Organizzata dal Comune di Priverno, l’edizione 2024, ancora dedicata a San Tommaso d’Aquino, di cui questo anno si celebra il 750esimo anniversario della morte, avvenuta proprio nella splendida Abbazia di Fossanova, la manifestazione si presenta ricca di proposte culturali, con un format innovativo, caratterizzato da una maggiore condivisione con i soggetti del territorio e da un ricco e importante palinsesto, i cui rimandi al Medioevo sono curati e rielaborati alla luce della qualità artistica degli spettacoli, della sicurezza e dell’accessibilità dei luoghi, del benessere e del divertimento delle persone.

Tutte le sere, a partire dalle ore 19,00, sarà possibile assistere a spettacoli divertenti e suggestivi come i caroselli, le sfilate, gli spettacoli musicali e teatrali con gli sbandieratori, gruppi musicali sui palchi e itineranti e tante campane, campanacci e zampogne camminanti; tra la folla, spunteranno spettacoli di giocoleria, equilibrismo, fuoco e fachirismo e ancora, spettacoli di alchimia e magia, danze, show con i trampolieri e le bolle di sapone e le studiate dimostrazioni di scherma storica e tiro con l’arco.

In via del Granaio, aprirà le tende il campo medievale dei giochi e delle armi, con i laboratori artigianali, la falegnameria storica, la lavorazione e concia del cuoio, il cordaio, il fabbro, il maestro forgiatore, la lavorazione della lana, il sarto, il candelaio, l’erborista, l’araldica medievale, il maestro di spada, le macchine d’assedio e difese, i giochi medievali.

Il Giardino dell’Abbazia sarà allestito con mercatini, laboratori di arti e mestieri e giochi antichi dedicati ai bambini.

Ideato appositamente per la manifestazione, lo spettacolo di Teatro – danza, l’Ultima Strega, andrà in scena con ben tre repliche ogni sera, nell’Auditorium dell’Infermeria dei Conversi, il luogo della verità che superando, attraverso l’arte, le superstizioni e i falsi miti, restituirà dignità e memoria alle tantissime donne perseguitate e annichilite nei secoli bui del medioevo.

Una festa così bella non può non “invadere” un luogo importante e suggestivo come il complesso abbaziale che, infatti, ospiterà, nel suo antico Refettorio, i laboratori delle erbe medicinali e liquorose e il concerto di musica sacra “Ave Maria”, e nella Sala Capitolare, il Caffè filosofico intorno a “Le cinque vie” di San Tommaso d’Aquino.

Ogni sera, alle ore 21.00, tre importanti viaggi, poetico musicali, prenderanno forma all’interno dell’imponente cornice cistercense dell’Abbazia di Fossanova, e precisamente:

il 9 Agosto, il CANTO DELLE CREATURE, Suoni, parole e canti a custodia del Creato, un Progetto originale di Ambrogio Sparagna con i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana;

il 10 Agosto il CORPO D’AMORE, Canti e musiche devozionali della tradizione popolare, un Progetto di Ambrogio Sparagna con i Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica e il Gruppo vocale Polifonia Aurunca diretto da Anna Rita Colaianni e con la Compagnia di Danza di Mvula Sungani;

l’11 Agosto

i Tamburi del Vesuvio in Presente e Antico, Moresche villanelle canti dell’Antico Mare

con Nando Citarella e i musicisti e cantanti della Compagnia La Paranza.

Naturalmente, durante la Festa, sarà possibile gustare presso i bistrot del Borgo e gli stand allestiti per l’occasione (Le Locande nel Giardino degli Ulivi, Le Locande nella Grande Arena, Le Capanne, La Dolce…Via) piatti tradizionali, prodotti locali e sfizioso street food.