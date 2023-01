Fossanova, la seconda edizione di “Arte in danza”

Il 14 e 15 gennaio, ci sarà la seconda edizione di “Arte in danza” con la direzione artistica di Filippo Venditti e Barbara Tudini , tra l’atmosfera del Borgo di Fossanova.

Il progetto, che nasce da un’idea di Filippo Venditti e Barbara Tudini, sostenuto dal comune di Priverno e dalla Regione Lazio, tiene al centro dell’iniziativa la volontà di richiamare nel centro storico di Fossanova artisti e giovani allievi, creando uno spettacolo aperto a tutti.

In programma ci saranno degli stage con docenti di fama internazionale, ed un concorso per giovani talenti, dedicando un fine settimana interamente all’arte tersicorea e creando occasioni di studio, linguaggio espressivo, occasione di confronto, scambio di idee ed emozioni.

I curatori dell’iniziativa, Barbara Tudini e Filippo Venditti:

“La danza è di grande interesse per i nostri giovani ed è motivo di crescita, impegno e sacrificio, oltre che un sogno, per molti, ancora da realizzare. Diventare ballerini non è semplice e in Italia sono ancora poche le opportunità per gli aspiranti professionisti: per questo, abbiamo pensato di dar vita ad Arte in danza, in quanto importante occasione di incontro tra giovani allievi e grandi artisti. Un contesto in cui scuole di danza, ballerine e ballerini, potranno mettere in mostra il proprio talento, in un clima di sana competizione e con la concreta possibilità di ricevere premi e borse di studio”.

All’intento dei direttori artistici di realizzare un fine settimana di alta formazione si è aggiunta la volontà di coniugare la bellezza dell’arte tersicorea con le suggestioni architettoniche di Fossanova, borgo medievale e complesso monastico cistercense tra i più belli d’Italia, identificato dalla Regione Lazio come eccellenza del nostro patrimonio storico e artistico.

Gli stage si terranno sabato 14, con le classi di danza aperte ad allieve e allievi da tutta Italia con i maestri, coreografi e direttori di importanti realtà di formazione professionale. Ospiti, per le lezioni di tecnica classica e punte, Tadeus Matacz, Direttore della scuola di John Cranko a Stoccarda, Nicoletta Pizzariello, docente dell’Accademia Nazionale di Danza , Cristina Saso , Resident Ballet Mistress e Talent Scout della European School of Ballet diretta da Jean Yves Esquerre; per il contemporaneo, Michele Merola, direttore artistico della MM Contemporary Dance Company e del progetto di perfezionamento professionale Agora Coaching Project, e Dario Lupinacci, coreografo di Fama Internazionale , Marco Ludani, coreografo e Direttore Artistico della compagnia Ocram Dance Movement; per le lezioni di riequilibrio posturale per danzatori, Annamaria Salzano, dott ssa in Fisioterapia e Posturologia, docente di Anatomia applicata alla danza presso la Scuola dell’Opera di Roma.