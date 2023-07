Fossanova, sabato la conferenza programmatica del PD

A Fossanova sabato 8 luglio, presso l’Infermeria dei Conversi, dalle ore 9.00 alle ore 15.30 ci sarà la conferenza programmatica provinciale del Partito Democratico di Latina. La giornata terminerà con un po’ di anticipo rispetto alla programmazione iniziale per consentire alle democratiche e democratici di partecipare al Lazio Pride di Latina, per sostenere la comunità LGBTQIA+ nella battaglia per la dignità, la libertà, i diritti e contro ogni discriminazione.

Di seguito il comunicato:

“Il PD prosegue, senza sosta, il percorso di reinsediamento territoriale e di rilancio dell’iniziativa politica attraverso l’elaborazione di idee per il governo del territorio. Solo due giorni fa in tanti abbiamo partecipato, insieme alla Segretaria Nazionale – Elly Schlein – all’emozionante giornata di Ventotene dove abbiamo costituito un nuovo circolo territoriale e ribadito il nostro impegno per una Europa unita, della pace, della solidarietà, dei diritti. Ora, guardando alle tante problematiche del territorio pontino, ci ritroveremo in una giornata di approfondimento e confronto insieme a tanti iscritti e a quanti, pur non partecipando attivamente alla vita di partito, avranno piacere di condividere il proprio bagaglio di competenze ed idee.

In sala saranno predisposti 7 tavoli di lavoro a cui poter partecipare:

 Cambiamento climatico e Tutela del territorio.

 Mobilità sostenibile e Trasporti.

 Gestione del ciclo dei rifiuti e delle acque.

 Sanità.

 Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione.

 Welfare e diritti.

 Politiche culturali.

In apertura porteranno il loro saluto la Sindaca di Priverno, Annamaria Bilancia, il Segretario Regionale, Daniele Leodori, l’On. Matteo Orfini. “TERRA DI IDEE” è il titolo che abbiamo scelto per la nostra Conferenza. Perché vogliamo che le idee e il territorio tornino protagonisti del confronto politico provinciale. Dopo un anno di continue votazioni e congressi sentiamo il dovere di aggiornare e qualificare la nostra proposta programmatica ripartendo dal senso più profondo della nostra missione politica: prenderci cura del bene collettivo e rifuggire ogni tentazione di autoreferenzialità.

Ringrazio di cuore le tante volontarie e volontari che in queste giornate di intenso impegno di militanza – e alla vigilia di un ciclo importante di Feste dell’Unità e di iniziative legate all’”estate militante” ideata dalla Segreteria Nazionale – stanno lavorando con straordinaria generosità con l’obiettivo di superare, al più presto, la stagione delle destre regressive, corporative, della propaganda e dell’arretratezza sul terreno dei diritti civili e sociali.”