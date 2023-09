Terracina, fotovoltaico alla Scuola Don Milani, lunedì 2 ottobre l’apertura del cantiere

Lunedì 2 ottobre verrà aperto il cantiere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico della scuola Don Milani di Terracina.

Oggi, 27 settembre, la ditta incaricata dell’opera ha effettuato un sopralluogo, e quindi lunedì il cantiere verrà aperto.

I lavori sono stati organizzati in modo tale da non creare alcun tipo di intralcio alle attività dei ragazzi scolastiche e sportive.

L’incarico professionale è stato affidato dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale della delibera relativa agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni.

I lavori verranno eseguiti con fondi ministeriali PNRR. Si tratta di 130 mila euro assegnati al Comune di Terracina per il 2023 con il contributo di cui alla Legge 160 del 27/12/2019.

«Insieme all’Assessore Vincenzo Di Girolamo prosegue il nostro lavoro per rendere la nostra città sempre più sostenibile. Abbiamo una grandissima risorsa, il sole, che ci consente di dotare la nostra città di un impianto innovativo e al tempo stesso di razionalizzare l’uso delle risorse energetiche», ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vice Sindaco di Terracina Claudio De Felice.

«È una grande soddisfazione questo ulteriore passo per dotare la Scuola Don Milani di un impianto fotovoltaico. Un lavoro che prosegue, e l’apertura del cantiere è una risposta concreta», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.