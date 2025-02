Francesco Gabbani a Latina: il 26 febbraio il firma copie a Latinafiori

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Francesco Gabbani farà tappa a Latina per incontrare i suoi fan in un attesissimo in-store. L’evento si terrà il 26 febbraio presso il centro commerciale Latinafiori, dove il cantautore firmerà le copie del suo nuovo disco e si concederà ai suoi numerosi appassionati.

L’artista, che in passato ha già trionfato al Festival, sarà impegnato in un tour di incontri in tutta Italia per presentare il suo ultimo lavoro discografico. Un’occasione speciale per il pubblico di Latina, che potrà vivere da vicino l’energia e il talento di Gabbani.