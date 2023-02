Una vittoria annunciata per Francesco Rocca. L’ex presidente della Croce Rossa internazionale, candidato del centrodestra, ha battuto di gran lunga il candidato del centrosinistra, ed ex assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Scrutinio ancora in corso, ma i consensi a favore di Rocca si attestano sulla media del 50%. D’Amato al 36% e Donatella Bianchi al 12%. Nel frattempo vengono scrutinati i voti di lista e dei consiglieri candidati.