Francia-Italia in acquabike, rinviata a fine agosto l’impresa di Nardecchia

Tra il 25 agosto e il 5 settembre Cristian Nardecchia tenterà la traversata in acquabike da Bastia a Latina, dalla Francia all’Italia. Un’arco temporale più ampio, senza date precise dopo i due precedenti rinvii dovuti al meteo negativo, con il vento forte a 30 nodi di NO ed O, che avrebbe provocato un moto ondoso fino ad un metro, rendendo instabile il sup sulla superficie. L’organizzazione che sostiene l’impresa denominata “Verso l’Orizzonte”, ha diramato una nota, in cui motiva il cambio di programma per: “Questioni di sicurezza. Le onde, il mare ed il vento non sembrano collaborare.

Il rollio ostacola una navigazione sui 4/5 nodi sia sullo yacht, nonché sul Sup gestito dal nostro Cristian. Ma “tenete” comunque le valige pronte, ora e data saranno comunicate all’ultimo minuto da Cristian stesso.

Grazie a tutti per la comprensione, anche perché stiamo scrivendo una bella pagina del nostro tempo, che con questa impresa rimarrà nella storia”.

Da Bastia a Latina, 250 miglia marine, pari a 463 chilometri, in qualcosa come quattro giorni. E’questa l’impresa che tenta Cristian Nardecchia, 40 anni, di Sezze in provincia di Latina. E’ un ciclista amatoriale con un passato da professionista, pronto ad attraversare il Mar Tirreno.

Lo farà in sella ad un modello di bici ad acqua prodotta dall’ azienda spagnola Red Shark, azienda con sede a Roses in Costa Blanca. Bici disegnata dalla matita dell’ingegnere Joseph Robau, lo stesso che ha creato il nuovo Maggiolino della Volkswagen.

Prima tappa partenza per la Corsica, per raggiungere Bastia. Quindi lo start, la traversata e l’approdo sulle coste pontine a Capo Portiere, nelle acque antistanti il Fogliano Hotel New Life, a due passi dal lago di Fogliano.

Superato il mare aperto, Cristian Nardecchia dovrà mantenersi a 20 miglia marine (37 km) dalle coste toscane e laziali. Poi la virata finale verso Latina. Nardecchia sarà seguito da un’imbarcazione da 18 metri con a bordo equipaggio, personale medico e familiari.