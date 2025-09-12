Francioni ed ex Fulgorcavi al Latina Calcio, arriva la concessione per 6 mesi

Il Latina Calcio potrà continuare a disputare le proprie partite casalinghe al Domenico Francioni, in attesa di quella che sarà poi la futura assegnazione pluriennale. E’ stato infatti ufficialmente firmato il contratto di concessione temporanea dello stadio comunale Francioni e del complesso dell’ “Ex Fulgorcavi” tra il Comune di Latina e il Latina Calcio 1932.

“Con questo contratto – ha dichiarato il sindaco Celentano – abbiamo dato una risposta concreta alla città e alla tifoseria, consentendo al Latina Calcio 1932 di disputare le partite casalinghe al Francioni in attesa dell’affidamento pluriennale. Lo stadio è un patrimonio per tutta la comunità, un luogo che trasmette valori fondamentali come rispetto, impegno e appartenenza”.

L’assessore Nasti ha spiegato che la concessione avrà durata sei mesi, in attesa della nuova gara pubblica. “Dopo un primo bando andato deserto – ha precisato – l’affidamento diretto è stato reso possibile grazie a una trattativa con la società. Il club ha già versato la prima rata del canone, stipulato le polizze assicurative e si occuperà della manutenzione ordinaria. Inoltre, abbiamo chiesto biglietti a prezzi calmierati per i giovani e gratuità per i bambini: la società ha accolto positivamente la proposta”.

Parallelamente, l’amministrazione ha annunciato un investimento da 500mila euro per il rifacimento della facciata del Francioni. “Un intervento atteso da tempo e dal forte valore simbolico – ha aggiunto l’assessore allo Sport Andrea Chiarato –. Prosegue anche la progettazione per la riqualificazione del campo ex Fulgorcavi, che sarà intitolato a Gino Bondioli. L’obiettivo è restituire dignità agli impianti sportivi della città, affinché restino luoghi di aggregazione, crescita e passione”.