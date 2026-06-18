Franco Addonizio segretario di Noi Moderati Latina: l’annuncio al primo congresso

Al Circolo Cittadino si è svolto il primo congresso comunale di Noi Moderati Latina, che ha registrato oltre 150 presenze e la partecipazione dei vertici nazionali e regionali del partito. L’assemblea ha eletto per acclamazione l’avv. Franco Addonizio nuovo segretario comunale, segnando una nuova fase per la struttura cittadina.

L’appuntamento ha visto la presenza della senatrice Mariastella Gelmini, responsabile nazionale Enti Locali di Noi Moderati, del segretario regionale e componente della segreteria nazionale Marco Di Stefano, del consigliere regionale del Lazio Nazzareno Neri e del segretario provinciale Alessandro Paletta. Un momento di confronto politico che ha messo al centro il rafforzamento del partito sul territorio e il ruolo dell’area moderata all’interno del centrodestra.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Latina Matilde Celentano, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione e della collaborazione nella coalizione di governo cittadino, rimarcando il valore del contributo di Noi Moderati nell’azione amministrativa. Presenti anche diversi esponenti della giunta e della maggioranza, a testimonianza del clima di dialogo politico.

Nel corso del congresso sono intervenuti amministratori e rappresentanti del partito a livello comunale e provinciale. Il capogruppo di Noi Moderati in Consiglio comunale Nicola Catani ha portato anche il contributo dei consiglieri Emiliano Licata, Antonio Costanzi e Alberto Zambon, mentre il segretario provinciale Alessandro Paletta ha evidenziato la crescita del partito e la partecipazione registrata all’assemblea come segnale di radicamento sul territorio.

Nella sua relazione congressuale, il neo segretario Franco Addonizio ha ringraziato il coordinatore uscente Angelo Conti e ha tracciato la linea politica per la nuova fase, richiamando la necessità di un’area moderata solida, competente e orientata alla concretezza amministrativa. Tra i temi indicati, decoro urbano, manutenzione, gestione dei rifiuti, tutela del litorale e rafforzamento della macchina comunale.

Parole di apprezzamento sono arrivate dal segretario regionale Marco Di Stefano e dalla senatrice Gelmini, che hanno riconosciuto alla provincia di Latina un ruolo centrale nel percorso di crescita di Noi Moderati nel Lazio. Di Stefano ha sottolineato il consolidamento del partito e il suo posizionamento all’interno della coalizione, mentre Gelmini ha richiamato il ruolo degli enti locali e la necessità di politiche concrete per famiglie, giovani e formazione.

Il congresso si è concluso con la presentazione del nuovo comitato comunale composto da quattordici membri e con l’indicazione di una nuova fase di lavoro sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del partito a Latina e in provincia, in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali.