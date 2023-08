Frank Gaines è un nuovo giocatore della Latina Basket

Con un comunicato la Benacquista Latina Basket ha annunciato l’ufficialità dell’acquisto di Frank Gaines, atleta statunitense che andrà a rinforzare il roster della squadra pontina. Questo il comunicato:

“La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con l’atleta statunitense Frank Gaines, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2023/24.

Gaines, guardia, classe 1990 per 191 cm di altezza e 88 kg di peso, è un innesto di grandissima importanza per il club nerazzurro. La carriera del giocatore americano non ha bisogno di presentazioni, vanta esperienze di alto livello non soltanto in Italia, dove tra le altre squadre di Serie A ha vestito anche le maglie di Trieste, Cantù e Virtus Bologna mettendo a referto circa 1200 punti (è stato il miglior realizzatore nella stagione 2018/19)”.