Fratelli d’Italia incontra il sindaco Celentano: tanti i temi sul tavolo

Si è svolta ieri una riunione del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Latina alla presenza del sindaco Matilde Celentano, in un clima di confronto e collaborazione sul futuro della città. L’incontro ha rappresentato un momento chiave per pianificare l’azione politica a sostegno dell’amministrazione e per fare il punto sui progetti in corso.

Al centro del confronto, numerosi temi di rilevanza strategica per la città: dall’impiantistica sportiva – con gli interventi al palazzetto dello sport, alle piscine di via dei Mille, al campo outdoor nel quartiere Nuova Latina – al milione di euro ottenuto per la riqualificazione del centro sportivo di Borgo Grappa. A questi si aggiunge lo stanziamento di 4 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi.

Spazio anche agli interventi urbanistici e culturali: l’avanzamento dei lavori al Parco Falcone e Borsellino, l’investimento di 2,5 milioni di euro per il Palazzo della Cultura e la realizzazione dello skatepark al Parco Santa Rita.

“Sono pienamente soddisfatto di questo incontro estremamente positivo e costruttivo avuto con il sindaco Matilde Celentano, che a nome del Coordinamento ringrazio per la sua disponibilità e per l’attenzione dimostrata verso le istanze del nostro partito. Abbiamo avuto modo di fare il punto su numerosi progetti importanti per la nostra città, dai risultati tangibili nell’impiantistica sportiva agli ambiziosi piani per l’efficientamento energetico, dalla riqualificazione di spazi pubblici fondamentali come i giardinetti e il Palazzo della Cultura, fino alla creazione di nuovi luoghi di aggregazione per i giovani come lo Skatepark. Fratelli d’Italia, ribadisce il suo pieno sostegno all’azione amministrativa del sindaco Celentano. Riteniamo fondamentale che tutti i progetti in corso e le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale siano portati a conoscenza di tutta la cittadinanza in maniera chiara e trasparente. Questi momenti di confronto sono essenziali non solo per pianificare le attività politiche da veicolare sul territorio, ma anche per definire le migliori strategie di comunicazione per informare i cittadini sui progressi e sui benefici di questi interventi. Il nostro impegno, in sinergia con il sindaco e la giunta, è quello di continuare su questa strada, ascoltando le esigenze del territorio e traducendole in azioni efficaci per una Latina sempre più vivibile, moderna e dinamica”, ha dichiarato il coordinatore comunale Dino Iavarone.

“Apprezzo molto l’approccio di confronto con l’amministrazione comunale che il coordinamento di Fratelli d’Italia ha messo in atto. E’ un’occasione molto importante che, come Sindaco, ho accolto con slancio, partecipando attivamente alla riunione di ieri. E’ stata un’occasione per fare il punto sui progetti portati avanti dall’inizio del mandato ma anche sulle difficoltà incontrate e sulle esigenze segnalate dalla cittadinanza per le quali si è cercata una soluzione. Questo confronto con il partito di FdI, che sarà riproposto alla presenza degli assessori, favorisce un processo di partecipazione e di condivisione dell’azione amministrativa, restituendo a tutti i cittadini una visione aderente alla realtà dei fatti”, ha aggiunto il sindaco Matilde Celentano.

Fratelli d’Italia Latina ha annunciato un programma di incontri con assessori comunali, consiglieri regionali e il senatore Nicola Calandrini per definire una strategia condivisa sulle prospettive di sviluppo della città.