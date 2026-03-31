Fratelli d’Italia replica al PD: “Basta attacchi, servono idee per Latina”

Botta e risposta politico a Latina. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene duramente contro il Partito Democratico, accusandolo di portare avanti un confronto privo di contenuti e ricco di attacchi personali.

“Più che un contributo politico, quello del Partito Democratico sembra l’ennesimo esercizio di retorica vuota condita da attacchi personali: tante parole altisonanti, zero idee”, si legge nella nota.

Nel mirino, in particolare, alcune affermazioni rivolte a una figura femminile definita dai meloniani “una professionista stimata”, criticata – secondo FdI – non per le competenze ma per aspetti della vita privata. “È un fatto grave – sottolineano – che dice molto più su chi lo formula che su chi lo subisce”.

Fratelli d’Italia parla anche di “clamorosa contraddizione” rispetto ai principi spesso rivendicati dal centrosinistra su emancipazione femminile e valorizzazione delle competenze.

Infine, la chiusura è netta: “C’è chi passa il tempo a insultare e chi invece lavora ogni giorno per la città. Noi scegliamo di continuare a governare con serietà, affrontando problemi concreti e assumendoci responsabilità”.