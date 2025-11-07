Fratelli d’Italia riunisce i vertici a Fondi: “Unità, visione e radicamento”

Nella suggestiva cornice del complesso di San Domenico, Fratelli d’Italia ha riunito i vertici del partito in un incontro molto partecipato che ha visto sul palco figure di primo piano del panorama politico: il coordinatore regionale Paolo Trancassini, il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, l’eurodeputato Nicola Procaccini e il consigliere regionale Vittorio Sambucci, insieme ai rappresentanti locali Sonia Federici, Luigi Vocella e Stefano Enea Marcucci.

L’appuntamento, introdotto da Sonia Federici, ha rappresentato l’avvio di una fase politica cruciale in vista delle prossime elezioni amministrative. Federici ha ringraziato i militanti e i consiglieri comunali per il lavoro svolto, rivendicando il ruolo di un’opposizione costruttiva e coerente, mentre Marcucci ha parlato di “una comunità politica radicata e pronta a governare Fondi, fedele ai valori della destra sociale”.

Luigi Vocella ha evidenziato la presenza di una vera e propria “filiera di governo” che unisce il livello europeo, nazionale, regionale e provinciale, a conferma dell’attenzione costante del partito verso il territorio.

Nel suo intervento, Vittorio Sambucci ha sottolineato la necessità di coerenza e presenza: «La mia presenza qui certifica l’impegno e il valore del governo targato Fratelli d’Italia. È un modello di forza e cambiamento con Giorgia Meloni, un governo che mette i territori al centro e che ha rimesso in ordine i conti pubblici. Spiace solo vedere comuni dove il centrodestra non riesce a restare unito».

Parole forti anche da parte di Nicola Procaccini, che ha posto l’accento sull’identità e sul rinnovamento politico: «Questa è una comunità coraggiosa, fatta di uomini e donne che vogliono dare, non ricevere. A Fondi c’è chi ha paura di aria nuova, ma noi portiamo valori autentici: sicurezza, famiglia, radici culturali. La politica non è gestione del potere, ma servizio e visione».

Nicola Calandrini ha richiamato la solidità e la credibilità di FdI come forza trainante del centrodestra: «Grazie alla stabilità del governo Meloni, oggi l’Italia è più rispettata nel mondo. Fratelli d’Italia resta forza inclusiva: vogliamo costruire, non dividere. Chi si isola si assume la responsabilità di far perdere una grande occasione a questa città».

A chiudere l’incontro, l’onorevole Paolo Trancassini, che ha ribadito il valore dell’unità come chiave di successo: «Ogni giorno lavoriamo per mediare e trovare una sintesi. L’unità del centrodestra è un valore fondamentale, anche a Fondi. Se non sarà possibile ricomporre il quadro, Fratelli d’Italia è pronta a raccogliere la sfida, con la forza di chi ha un progetto serio e credibile per il futuro della città».