Frode fiscale, bufera per “Distretti Ecologici”, ex sponsor del Latina

E’ finita nel mirino della Procura di Roma e del nucleo Fef della polizia economico-finanziaria la Distretti Ecologici S.p.A., azienda specializzata nel settore dell’edilizia e protagonista negli ultimi anni di una rapida espansione in tutta Italia grazie al bonus edilizio 110. La società, fino all’anno scorso, era stata uno dei principali sponsor del Latina Calcio, presente sulle maglie e al fianco del club nella stagione 2023/2024.

L’inchiesta, come riferito da diverse testate nazionali, ruota intorno a una presunta frode da 10 milioni di euro, con crediti fiscali derivanti dal bonus ristrutturazioni che, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati ceduti anche a società calcistiche. A tal riguardo il Latina 1932 del presidente Terracciano lo scorso anno aveva diramato una nota ufficiale per smentire qualsiasi coinvolgimento in merito a presunti falsi crediti d’imposta legati alla sponsorizzazione, respingendo ogni ipotesi di irregolarità fiscale.

Le indagini, secondo le carte riportate dagli inquirenti, sono partite dalle denunce di alcuni condomini in quartieri romani, dove i lavori promessi non sarebbero stati mai realizzati. Gli accertamenti hanno portato a sequestri di beni e misure cautelari. Al momento nessuna delle società sportive coinvolte risulta formalmente indagata.

Distretti Ecologici, attraverso il suo legale, ha ribadito in queste ora non solo l’estraneità ai fatti e alle cessioni sospette di crediti fiscali, ma anche la regolarità dei rapporti pubblicitari con le squadre sponsorizzate.