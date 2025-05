Frontale a Fondi, non ce l’ha fatta il 66enne Enzo Ferri

Era pronto a godersi la pensione dopo una vita trascorsa tra i corridoi dell’ospedale di Fondi, dove per anni aveva lavorato come portantino con dedizione e umanità. Ma il destino ha scelto diversamente per Enzo Ferri, 66 anni, spirato dopo due settimane di lotta tra la vita e la morte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L’uomo era rimasto coinvolto in un terribile incidente lo scorso 6 maggio, lungo via Diversivo Acquachiara, mentre si trovava alla guida della sua auto. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si era scontrato con un furgone. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

L’arrivo tempestivo dei soccorsi e il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Latina avevano lasciato uno spiraglio di speranza. Ricoverato nel reparto di rianimazione, Ferri ha combattuto per due settimane, prima che il suo cuore cessasse di battere.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la città. Enzo Ferri era una figura benvoluta e stimata: in tanti lo ricordano per il suo sorriso e per la professionalità con cui svolgeva il proprio lavoro. Fondi oggi lo saluta con dolore e gratitudine.