Frontale sulla Monti Lepini a Borgo Faiti, tra i feriti una donna incinta

Un violentissimo scontro frontale lungo la strada statale dei Monti Lepini, all’altezza di Borgo Faiti. L’impatto ha coinvolto due vetture nei pressi del chilometro 45,600, a pochi passi dal distributore di carburante vicino allo svincolo d’accesso al borgo. All’interno di uno dei veicoli viaggiava un’intera famiglia, con alla guida un uomo e di fianco la moglie in avanzato stato di gravidanza insieme ai loro due figli piccoli.

Immediati i soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto diverse ambulanze e l’automedica per gestire lo scenario. Ad avere la peggio sono stati la donna incinta e il conducente dell’altra vettura, rimasti seriamente feriti nell’impatto. Entrambi hanno riportato gravi lesioni agli arti inferiori a causa della violenza dell’impatto.

La priorità assoluta dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti è stata quella di monitorare le condizioni del feto. Fortunatamente, i primi accertamenti clinici sulla futura mamma hanno escluso complicazioni per il nascituro. Vista però l’imminenza del parto e la delicatezza della situazione, l’équipe medica ha stabilito di procedere con l’intervento chirurgico alle gambe della donna solo dopo la nascita del bambino. Sotto osservazione sono finiti anche i due figli piccoli della coppia, per i quali, dopo i controlli di rito, sono state fortunatamente escluse conseguenze rilevanti. Rimane invece serio lo stato di salute dell’altro conducente.

I rilievi stradali e la gestione della viabilità, rimasta paralizzata in un tratto extraurbano già di per sé molto delicato, sono stati affidati alle pattuglie della Squadra Volante della Polizia. Gli agenti sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della collisione che ha visto scontrarsi un suv Nissan Qashqai e una Peugeot 207.