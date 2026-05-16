Frontale sull’Appia a Monte San Biagio: un morto e un ferito

Un grave incidente si è consumato sull’Appia tra Fondi e Terracina, in zona Barchi. Un giovane classe ’99 ha perso la vita, mentre è grave il conducente dell’altra vettura, trasportato d’urgenza all’ospedale dei Castelli tramite eliambulanza.

Per ora il traffico è fermo in entrambi i sensi di marcia, con due ambulanze e diverse volanti della polizia schierati sul posto. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità, impegnate nei rilievi del caso.

Un risveglio terribile per i cittadini del pontino, con due mortali consumatasi nel giro di poche ore di distanza l’un dall’altro.