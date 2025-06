Frontale tra furgone e auto a Borgo Piave: due feriti

Un grave incidente stradale si è consumato tra Borgo Piave e Borgo Podgora e ha visto coinvolti due veicoli, una mini e un autocarro, con la prima che ha terminato la propria corsa in un fossato che costeggia la carreggiata.

Immediata la risposta dei soccorsi, che inizialmente avevano allertato anche una eliambulanza – poi fortunatamente non ritenuta necessaria – per il conducente del furgone. Alla guida della mini, invece, una donna sull’ottantina, immediatamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio da parte delle autorità che, assieme ai soccorsi, si sono precipitati prontamente sul luogo dello scontro.