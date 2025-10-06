Fuel Card clonate, arrestato un 39enne a Formia

Nella mattinata del 20 settembre, i militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Formia hanno arrestato un uomo di 39 anni, originario di Mondragone e incensurato, per furto aggravato continuato e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L’intervento è scattato alle prime luci dell’alba, su segnalazione giunta alla Centrale Operativa tramite il numero unico di emergenza 112, presso un distributore di carburante della zona.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di allontanarsi a piedi dopo aver lasciato un furgone all’interno della stazione di servizio. Bloccato tempestivamente, è stato trovato in possesso di due “fuel card” clonate. È emerso che le carte erano state utilizzate nelle ore precedenti per un totale di circa 15.000 euro in distributori di Ausonia e Formia.

Durante la perquisizione del veicolo, sono state sequestrate due cisterne contenenti complessivamente circa 2.000 litri di carburante. La Procura della Repubblica di Cassino, informata prontamente, ha coordinato le operazioni insieme ai militari dell’Arma.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio presso il Tribunale di Cassino, che ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora.