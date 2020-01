Fuga con una 15enne, 38enne condannato per spaccio a 1 anno e 1 mese

Si era allontanato con una ragazza minorenne facendo preoccupare non poco la famiglia che aveva anche lanciato un appello sui social per la scomparsa della 15enne.

Ora Angelo Cangianiello è stato condannato ad un anno e un mese di reclusione soltanto per l’ipotesi lieve di spaccio. Quando sono stati ritrovati una piccola quantità di droga era stata infatti trovata nelle tasche della ragazza. Il giudice però ha derubricato il reato dalla cessione di stupefacenti a minorenne, appunto allo spaccio.

Il pubblico ministero, Marco Giancristofaro aveva invece chiesto 4 anni di reclusione per l’imputato. Il collegio penale del tribunale di Latina ha invece optato per una pena più lieve. La ragazza aveva infatti confermato di non aver fatto uso di droga, ma di averla semplicemente portata per l’amico che avrebbe avuto i jeans troppo stretti.

