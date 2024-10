Fuga di gas al Grassi, Coletta (LBC): “Serve una gestione migliore”

La Commissione Trasparenza, presieduta da Floriana Coletta, ha discusso l’incidente di fuga di gas avvenuto nei giorni scorsi in un cantiere Italgas in via Sant’Agostino, davanti al liceo scientifico Grassi.

L’episodio ha generato un forte allarme tra studenti della scuola e cittadini pontini, tanto che anche la sindaca, Matilde Celentano, si è recata sul posto per verificare la situazione e garantire la sicurezza, richiedendo ed ottenendo un incontro con il preside della scuola.

“Il cantiere è aperto da due mesi e ha creato anche problematiche di viabilità su un’importante arteria stradale – ha tuonato Coletta in commissione – Nessuno del resto, aveva dato comunicazioni alla scuola in ordine alle tempistiche e alle modalità di conduzione dei lavori per assumere eventuali decisioni organizzative nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza di studenti e personale scolastico”.

“Sono certa – conclude – che quanto accaduto può essere da stimolo per una migliore gestione di cantieri allestiti in prossimità delle scuole. Sappiamo che la sicurezza del cantiere non spettava al Comune ma alla ditta, ma un maggiore controllo e una maggiore presenza in situazioni di questo genere può essere importante”.