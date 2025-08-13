Fuga di gas sul ponte di via del Crocefisso, paura a Borgo Santa Maria

Paura per una fuga di gas sul ponte di via del Crocefisso, proprio alle porte di Borgo Santa Maria. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che si sia rotto un tubo della rete di distribuzione, provocando una fuoriuscita di gas nelle immediate vicinanze del cavalcavia. Dalle testimonianze raccolte, la fiammata è visibile a metri di distanza, alimentando preoccupazione tra residenti, commercianti della zona, e automobilisti che attraversano l’area.

Sul posto sono giunti i soccorsi, con vigili del fuoco e forze dell’ordine che hanno predisposto le operazioni di messa in sicurezza, interrompendo temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato.