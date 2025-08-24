Fuga notturna ad Aprilia: uomo fermato con gioielli sospetti

Notte di tensione ad Aprilia, quando un uomo di 35 anni, di origine cilena, ha cercato di eludere un controllo stradale dei carabinieri della Sezione Radiomobile. Alla vista dell’alt, invece di fermarsi, ha accelerato. L’uomo ha tentato di seminare i militari, guidando a forte velocità per le strade della città, ma poi è stato finalmente bloccato dai militari.

Durante il fermo, i carabinieri hanno trovato alcuni gioielli in oro in suo possesso, subito sequestrati insieme all’auto.

Il caso resta sotto accertamento: i militari stanno verificando la provenienza dell’oro e al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a Pubblico Ufficiale.