Fugge all’alt dei carabinieri in moto: arrestato 18enne a Sezze

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato in differita un ragazzo di 18 anni del posto, accusato di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a un motociclo che percorreva a forte velocità alcune vie del centro abitato. Il conducente, nonostante i dispositivi luminosi attivati e l’ordine di fermarsi, avrebbe proseguito la marcia dandosi alla fuga.

Durante l’inseguimento, i Carabinieri sono riusciti ad annotare solo le ultime quattro cifre della targa. Grazie alle informazioni raccolte da alcune persone presenti sul posto, i militari sono poi risaliti al presunto proprietario del mezzo.

Raggiunta l’abitazione del giovane, i Carabinieri hanno trovato un motociclo compatibile per caratteristiche e targa parziale con quello segnalato. Il 18enne, secondo quanto riferito, avrebbe ammesso di essersi sottratto al controllo. Alla luce degli elementi raccolti, il ragazzo è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa della convalida prevista nella mattinata odierna con rito direttissimo.