Fugge all’alt dei carabinieri, inseguito e arrestato a Sezze

Ha ignorato l’alt dei Carabinieri a un posto di blocco e ha tentato la fuga in auto, ma la sua corsa è durata ben poco. È successo ieri sera a Sezze, dove i militari della stazione locale, guidati dal Luogotenente Pierluigi Tusiano, lo hanno immediatamente inseguito e bloccato dopo pochi chilometri.

L’episodio è avvenuto al culmine di una giornata di massima allerta e di intensi controlli sul territorio da parte della locale stazione, che ha blindato le strade con posti di blocco strategici. Il bilancio complessivo dell’operazione ha portato alla verifica di decine di veicoli in transito, al riscontro di numerose irregolarità e a una raffica di contravvenzioni, con tanto di sequestro amministrativo per diversi mezzi non in regola.