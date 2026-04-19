Fugge all’alt e rifiuta i controlli: denunciato 36enne a Sezze

Un uomo di 36 anni di Sezze, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.

Il fatto si è verificato presso la zona di Fontanelle, dove i militari, impegnati in un abituale servizio di controllo, hanno intimato l’alt a un’auto il cui conducente ha invece proseguito la marcia tentando la fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento, conclusosi a Casali, dove il veicolo è stato fermato.

Durante le operazioni di identificazione, l’uomo è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’assunzione di stupefacenti, rifiutando però di sottoporsi ai test previsti. Accertamenti successivi hanno evidenziato che il 36enne non aveva mai conseguito la patente di guida e che il mezzo era sprovvisto di RCA.