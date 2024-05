Fugge dopo un sinistro: denunciato a Cisterna

Alle ore 18 circa di venerdì 17 maggio, in Via Civitona a Cisterna di Latina, un incidente ha coinvolto tre veicoli. Una Ford Focus ha provocato l’incidente, impattando con un’Alfa Romeo e una Nissan Juke, per poi darsi alla fuga. La Polizia Locale è intervenuta sul posto, raccogliendo testimonianze che hanno permesso di risalire alla targa del veicolo e alla descrizione del conducente.

Gli agenti si sono recati all’abitazione della proprietaria della Ford, che ha riferito che l’auto era in uso al figlio. Quest’ultimo, sentito telefonicamente, ha dichiarato che probabilmente l’auto gli era stata rubata. Tuttavia, la sua versione non ha convinto gli inquirenti, poiché non combaciava con le riprese degli impianti di videosorveglianza.

La mattina seguente, sabato 18 maggio, la Ford Focus è stata ritrovata abbandonata nelle campagne di Velletri, con danni compatibili con la dinamica dell’incidente. Ascoltato nuovamente, l’uomo è caduto più volte in contraddizione, ammettendo infine che alla guida dell’auto c’era il fratello.

Al conducente è stata contestata la sanzione amministrativa per fuga in occasione di incidente stradale, mentre il fratello è stato denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e simulazione di reato.