Fuggì e speronò i carabinieri alle Arlecchino, arrestato un 41enne

Un 41enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, dopo aver speronato un’auto dell’Arma per sfuggire a un controllo di polizia avvenuto lo scorso 23 settembre ai Palazzi Arlecchino a Latina. L’uomo, identificato al termine di un’indagine condotta dai militari del N.O.R. – Sezione Operativa con il supporto della Stazione di Sabaudia, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto ricostruito, durante un servizio di controllo “ad Alto Impatto”, l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf e riconducibile al gruppo capitanato dai gemelli Spinelli, avrebbe tentato di forzare il blocco dei carabinieri, speronando una delle auto di servizio e ferendo i militari a bordo prima di darsi alla fuga.

Un arresto che rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Latina nelle zone di Via Helsinki, Viale Kennedy e Viale Pierluigi Nervi. Nel corso delle attività, i militari hanno denunciato un 22enne trovato con un coltello a serramanico, e segnalato un 34enne marocchino in possesso di 3 grammi di hashish.

Durante un controllo in un complesso A.T.E.R., sono state inoltre sequestrate due cartucce calibro 7.62 e ispezionate oltre 100 cantine. Complessivamente sono stati controllati 89 soggetti e 31 veicoli, con l’impiego di 14 militari e 6 mezzi. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni per rafforzare la sicurezza e il contrasto alla criminalità diffusa.