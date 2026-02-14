Fuggono dopo la rapina e investono un carabiniere, doppio arresto a Scauri

Due fratelli di 24 e 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo una rapina avvenuta in un centro scommesse a Scauri. Durante la fuga, i due hanno forzato un posto di blocco investendo un militare, che è rimasto ferito. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Formia, il fratello più giovane avrebbe aggredito un cliente, sottraendogli denaro contante e ferendolo alla mano con un’arma da taglio, per poi darsi alla fuga. Poco dopo, i militari della Sezione Radiomobile hanno individuato il sospettato lungo una strada di Scauri mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal fratello. All’alt imposto dai carabinieri, i due avrebbero prima finto di fermarsi e poi improvvisamente accelerato, travolgendo uno dei militari impegnati nel controllo.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso con il supporto di una pattuglia della Tenenza di Gaeta. I due fratelli sono stati rintracciati poco dopo all’interno di un’altra sala bingo del territorio, dove avrebbero opposto ulteriore resistenza prima di essere definitivamente bloccati. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato in loro possesso un coltello a serramanico e un giravite, entrambi sequestrati. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con le accuse di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Il più giovane risultava inoltre sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed è stato denunciato anche per la violazione degli obblighi previsti. Su disposizione della Procura, entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Cassino.