Fumogeni contro la tribuna del Pescara, Daspo per cinque ultrà del Latina

Arriva il Daspo per cinque ultras del Latina responsabili del lancio di alcuni fumogeni contro la tifoseria del Pescara. E’ accaduto a Pescara lo scorso 28 novembre nella sfida valevole per la Coppa Italia Lega Pro. Tra il primo e il secondo tempo della gara disputata all’Adriatico, alcuni ultras nerazzurri hanno cominciato a lanciare numerosi fumogeni in direzione della cosiddetta tribuna ‘Adriatica’.

E’ stato grazie alle telecamere di videosorveglianza che gli investigatori sono riusciti a risalire ai cinque tifosi pontini. Per due di loro, il Questore di Pescara ha emesso un Daspo dalla durata di due anni, per gli altri tre invece dalla durata di un anno. Per loro è scattata anche la denuncia per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.