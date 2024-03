Fuori casa senza ostacoli, il Latina viene anche a Picerno

Il Latina a Picerno, consolida la posizione play off e si conferma squadra da trasferta con 28 punti su 48 totalizzare. L’inizio è tutto in salita. La difesa pontina va subito in difficoltà e dopo 3 minuti è il palo a respingere il destro potente di Murano. Con il passare de minuti il match torna in equilibrio, e al 28′ Di Livio mette sul secondo palo un pallone d’oro per l’occorrente Crecco, sinistro alto. Si accende la partita e se al 39′ Guadagno è straordinario su Murano, al 40’Summa dice no a Di Livio. I gol che decidono il match ad un passo dell’intervallo. Al 42′ esterno prezioso di Di Livio per Crecco, sinistro di giustezza e Latina in vantaggio. Raddoppio al 44′. D’ Orazio rincorre il pallone, lo tiene in campo, all’indietro per Cortinovis, piatto destro e 2-0. Ripresa di gestione per gli ospiti, vicino al tris con Mastroianni dopo 4 minuti, ma Summa tiene a galla i suoi, così come Guadagno al 27′ nega a Maiorino l’opportunità di riaprire il match, che si conclude così: Picerno – Latina 0-2.

AZ Picerno 0 –2 Latina Calcio 1932

AZ Picerno (4-2-3-1): Summa, Pagliai (75’ D’Agostino), Pitarresi (46’ Gallo), Murano, Esposito, Gilli, Ciko, Guerra (61’ Albertini), Novella (46’ Petito), Cadili, Albadoro (61 Maiorino). A disposizione: Merelli, Lentini, Allegretto, Biasiol, Savarese. Allenatore: Longo.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano (65’ Di Renzo), Vona, Di Livio (75’ Del Sole), Mastroianni (56’ Capanni), Riccardi, Marino, D’Orazio (65’ Mazzocco), Crecco, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Fasolino, Perseu, Fella, Sorrentino, Fabrizi, Scravaglieri. Allenatore: Fontana.

Arbitro dell’incontro: Stefano Milone di Taurianova.

Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e Davide Fedele di Lecce.

Quarto Ufficiale: Lucio Angelillo di Nola.

Marcatori: 42’ Crecco (L), 44’ Cortinovis (L)

Ammoniti: 17’ Ercolano (L), 41’ Novella (P), 45’ Pitarresi (P), 59’ Gallo (P), 62’ Di Livio (L), 74’ Guadagno (L), 89’ Riccardi (L), 90’ + 7’ Mazzocco (L), 90’ + 7’ Albertini (P)

Recuperi: 1’ pt. 7’ st.

Angoli: AZ Picerno 6 Latina Calcio 1932 3