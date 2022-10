Fuori dalla Coppa Italia, il Latina guarda al Taranto

Il Latina perde la partita casalinga, preliminare di Coppa Italia di Serie C, per 2-0 contro il Giugliano, uscendo dalla competizione nazionale.

La partita viene sbloccata nei primi 10 minuti dalla squadra ospite, che approfitta di un’indecisione sulla trequarti di Giorgini, successivamente verso il 20’ altra occasione clamorosa per gli ospiti, fallita da Ghisolfi. Alla mezz’ora primo squillo del Latina da parte di Di Mino, con un tiro che il portiere sventa d’istinto, non seguono altre azioni e finisce il primo tempo.

Ad inizio della ripresa la squadra di casa cambia atteggiamento, creando occasioni senza riuscire a concludere in rete, gli avversari invece riescono a trovare la rete del raddoppio con il cucchiaio di Rizzo al 14’ dal limite dell’area.

Nel finale il Latina ha una buona chance, ma Fabrizi non riesce a gonfiare la rete. Ora il pensiero è rivolto a sabato, dove la squadra pontina ospiterà il Taranto per la settima giornata di campionato (ore 17.30).

Latina-Giugliano 0-2

Latina Calcio 1932: Tonti, Giorgini, Rosseti (76’ Fabrizi), De Santis (1’st Carissoni), Barberini (19’st Tessiore), Di Mino (19’ st Sannipoli), Celli, Rossi (19’st Carletti), Bordin, Riccardi, Margiotta. A disp. Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio, Nori, Esposito And. All. Di Donato

Giugliano Calcio 1928: Sassi, Felippe, Rizzo (92’ De Francesco), Poziello, Biasiol, Scanagatta, Rondinella, Gomez, Ghisolfi, Di Dio (49’st’ Aruta), Kyeremateng (16’ st Nocciolini). A disp.: Viscovo, Rob Coprean, De Lucia. All. Di Napoli

Marcatori: 9’ Di Dio (G), 14’st’ Rizzo (G)

Arbitro: Gigliotti di Foggia, 1° Assistente Capriuolo di Bari, 2° Assistente Signorelli di Paola, 4° Uomo Guido Verrocchi di Sulmona

Ammoniti: 29’ Poziello (G), 39’ De Santis (L), 48’ Celli (L), 78’ Sannipoli (L), 82’ Biasiol (G)

Angoli 3-7

Recupero: 1’, 4’

Note: 478 spettatori di cui 33 ospiti