Furgone fuori strada su via del Piccarello, un morto e due feriti

Grave incidente nelle prime ore di questa mattina in via del Piccarello a Latina, nei pressi dello svincolo con la Pontina. Intorno alle 7:20, un furgone cassonato che viaggiava da Latina in direzione Pontina, ha perso il controllo terminando la sua corsa nel canalone che costeggia quel tratto stradale.

L’impatto è stato violentissimo, tanto da provocare la morte di un uomo di 56 anni, di nazionalità romena, che viaggiava come passeggero. Altre due persone presenti nel mezzo sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118, giunto rapidamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Entrambe sono state poi trasportate al pronto soccorso del Goretti in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, ai quali toccherà il compito di stabilire l’esatta dinamica della tragedia.