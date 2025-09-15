Furibonda rissa a Gaeta, individuati 9 colpevoli tra cui minorenni

La Polizia di Stato ha denunciato 9 giovani, tra cui due minorenni, ritenuti coinvolti nella violenta rissa avvenuta la notte tra il 27 e il 28 luglio nel centro storico di Gaeta. L’intervento delle forze dell’ordine era scattato a seguito di una chiamata al 112 che segnalava l’aggressione. Sul posto sono stati trovati diversi feriti e danni a due locali pubblici.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Cassino, il conflitto è nato da un alterco tra due ragazzi – uno di Gaeta e uno della provincia di Caserta – che poi è degenerato in una colluttazione tra due gruppi: residenti locali e giovani arrivati in città per festeggiare un compleanno in un locale del centro.

Gli agenti del Commissariato di Gaeta, grazie a testimonianze e alle riprese delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito la dinamica e identificato tutti i partecipanti, denunciandoli per rissa aggravata e, per alcuni, anche per lesioni personali gravi. Una delle vittime ha riportato la frattura della mandibola, operata in un ospedale romano, con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità legate ai danni nei locali coinvolti. Nei confronti degli indagati si valuterà l’eventuale applicazione di misure di prevenzione da parte del Questore per garantire sicurezza e prevenire nuovi episodi di violenza.