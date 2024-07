Una donna macedone di 43 anni è stata arrestata per vari furti commessi a Genova. I carabinieri hanno eseguito l’ordine di esecuzione nei confronti della donna, residente ad Aprilia, per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso della procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Genova. Per lei sono scattati 3 anni e 25 giorni di reclusione, poiché riconosciuta colpevole di furti commessi tra gli anni 2016 e 2019 a Genova.